Ucraina, Kuleba: “grazie a Di Maio per armi e sanzioni”

Kuleba: “grazie a Di Maio per armi e sanzioni” – Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha annunciato su Twitter di aver avuto un colloquio con il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio. “Ho ringraziato Di Maio per la leadership italiana sulle sanzioni, compreso un embargo petrolifero, e per le forniture di armi all’Ucraina“, ha dichiarato il capo della diplomazia di Kiev.

“Abbiamo discusso dell’agevolazione del commercio tra i nostri Paesi e delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Ho sottolineato l’importanza di concedere all’Ucraina lo status di candidato all’Ue”, ha aggiunto Kuleba. (adnkronos)

