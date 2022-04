Epatite pediatrica a Prato, grave bimbo di 4 anni

Grave un bambino di 4 anni, ricoverato all’Ospedale Bambino Gesù di Roma: il sospetto dei medici è che il piccolo sia vittima di un caso di epatite pediatrica acuta di origine sconosciuta, una patologia molto aggressiva che colpisce i bambini sotto i dieci anni, e per la quale si sono verificati diversi casi in Europa. A confermare la circostanza, dopo che il sito Notizie di Prato aveva diffuso la notizia, è l’Asl Toscana Centro: al momento non si può escludere la possibilità di sottoporre il bambino a un trapianto di fegato.

Il piccolo è stato portato in ospedale nel pomeriggio di giovedì. Il caso conferma i timori crescenti per il fenomeno, sempre più evidente in questi ultimi giorni. Dopo l’allarme scattato in Europa, è partito lo screening anche nel nostro Paese. Prima di Prato, erano stati riscontrati altri 4 casi. Il Centro europeo per il controllo delle malattie ha già segnalato 74 casi di questa patologia dall’inizio dell’anno (tra Danimarca, Paesi Bassi e Spagna). Solo in Alabama, negli Stati Uniti, si sono registrati 9 casi. liberoquotidiano.it

