Stop al gas russo, Germania: ci sarà forte recessione

FRANCOFORTE, APR 13 – Uno stop improvviso alle importazioni di gas russe porterebbe la Germania in una “forte recessione” il prossimo anno. Lo affermano oggi i principali istituti economici tedeschi. Chiudere i rubinetti a “metà aprile” di quest’anno limiterebbe la crescita all’1,9% nel 2022 e spingerebbe la Germania in una recessione nel 2023, causando una contrazione dell’economia del 2,2%, hanno previsto gli istituti DIW, Ifo, IfW Kiel, IWH e RWI, secondo quanto si legge in una dichiarazione congiunta. (ANSA-AFP).

L’indice economico tedesco Zew ad aprile cala di 1,7 punti, per toccare il livello di -41,0. Anche il valore dell’indicatore sulla situazione cala di 9,4 punti e segna -30,8. È il secondo arretramento consecutivo dall’inizi della guerra. Le aspettative per il tasso d’inflazione calano di 43,4 punti a un valore di 26,8. “Gli esperti ritegno che la situazione economica attuale sia negativa e che andrà a peggiorare ulteriormente”, è il commento nella nota pubblicata sul sito. (ANSA).

