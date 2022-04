Milazzo, malore improvviso: muore allenatore sportivo

Una triste notizia ha funestato la Domenica delle Palme a Milazzo. La morte di Ernesto Dall’ Oglio, colto da un malore a 59 anni lascia senza parole tutta la comunità che lo conosceva ed apprezzava come uomo e come sportivo. Molto conosciuto infatti per essere proprietario di una delle palestre tra le più frequentate, proprio perché lui metteva al primo posto la sua professionalità che era garanzia di risultati.

Allenatore sportivo

Amava molto il mare e le immersioni Ernesto, il calcio che i figli praticano ad alti livelli e lui stesso da poco era stato scelto come allenatore per una scuola calcio per allenare i portieri a Lipari. Oggi il mondo dello sport non solo di Milazzo, piange una persona perbene, un uomo dello sport e per lo sport e il vuoto che lascia è evidente dal grande cordoglio alla famiglia, che nelle ultime ore, appena appresa la notizia, sta correndo sui social. https://ildiariometropolitano.it

