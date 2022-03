Aeronautica militare: “nostri aerei a pochi km dall’Ucraina”

“Ho autorizzato il raddoppio dei nostri Eurofighter in servizio con la Nato in Romania: siamo a meno di meno di venti miglia dal confine ucraino. Dobbiamo prestare attenzione nella nostra attività di difesa aerea: basta niente per sconfinare e trovarci in guerra”.

Lo ha spiegato il generale Luca Goretti, capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, in audizione alle commissioni Difesa. “Per questo – ha aggiunto – dico ai miei equipaggi che mai come ora ogni cosa deve essere fatta secondo le regole”. tgcom24.mediaset.it

