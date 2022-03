Milano, 69enne accoltellato e ucciso dal figlio

MIlano – Un 69enne italiano di origine marocchina è stato accoltellato e ucciso dal figlio, un 34enne. E’ successo in strada, a via Giambellino. L’uomo, soccorso dal 118, è deceduto praticamente all’arrivo all’ospedale San Paolo, dove era stato trasportato d’urgenza. Il figlio, che è stato portato in questura, si è allontanato a piedi e, quando gli agenti di polizia lo hanno fermato, ha tranquillamente detto: “Il coltello è là”.

La dinamica del delitto – Era seduto davanti a un bar tabacchi con un amico il 69enne, quando è arrivato il figlio che lo ha attaccato con violenza. La parte iniziale della scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza all’esterno del locale. Il figlio lo ha colpito più volte, poi l’uomo è inciampato mentre cercava di difendersi. E’ stato l’ultimo il fendente fatale, una ferita mortale che non ha lasciato scampo al 69enne. tgcom24.mediaset.it

