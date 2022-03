Ucraina, Di Maio su Putin: “Ho alzato troppo i toni”

Ha definito Vladimir Putin “peggio di un animale” ma durante la puntata di Piazza Pulita su La7, Luigi Di Maio ha fatto una parziale marcia indietro. “Sono il primo a dirlo: toni troppi alti che un rappresentante delle istituzioni non dovrebbe mai utilizzare – il mea culpa del ministro degli Esteri – ma noi ogni giorno vediamo immagini dell’Ucraina che rimangono impresse. Non voglio rivolgere offese personali a nessuno, ma ribadisco che la guerra di Putin è atroce e va fermata assolutamente”.

«Il fatto che ci siano colloqui in corso tra le due parti – prosegue Di Maio – e che ci sua anche un tentativo di mediazione dell’Ue attraverso la presidenza di turno rappresentata oggi da Macron è una strada che non dobbiamo smettere di percorrere. Noi non siamo in guerra ma stiamo sostenendo il popolo, le istituzioni e l’esercito ucraino, andare in guerra è un’altra cosa. Stiamo facendo questo proprio per evitare che questa guerra destabilizzi tutto l’occidente. Dobbiamo però ricordarci che tutti noi siamo il popolo ucraino». www.iltempo.it

► Crimini contro i filo-russi nel Donbass – 8 anni di inferno e nessuno fiatava



Le nostre "missioni di pace" #NATO generalmente facevano decine di migliaia di morti tra i civili già nella prima settimana. Putin è un dilettante!Dal 2014 ad oggi nel Donbas si sta consumando un lento genocidio per mano del governo ucraino. #ONU esisti? pic.twitter.com/droH84ybku — Angelo Balistreri (@AngelServoDiDio) March 3, 2022

