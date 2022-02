L’adesione dell’Ucraina all’Ue nell’immediato “non e’ in agenda”. Lo afferma l’Alto rappresentante per la politica estera, Josep Borrell, prima del consiglio straordinario sulla Difesa che si svolgera’ in videoconferenza.

Adesione alla Ue nei prossimi anni

“Dobbiamo dare una risposta per le prossime ore, non per i prossimi anni”, spiega Borrell, aggiungendo che “l’Ucraina ha una chiara prospettiva europea”, ma ora e’ il momento di “lottare contro un’aggressione”. ANSA

