Usa: 5 milioni di profughi ucraini verso l’Europa

La guerra in Ucraina è scoppiata e le conseguenze si preannunciano drammatiche su diversi fronti. Secondo quanto scrive Repubblica, citando fonti Usa, ci sarebbe una fuga di massa dall’Ucraina. Sarebbero addirittura 5 milioni i profughi ucraini in viaggio con ogni mezzo verso l’Europa.

La scorsa settimana la commissaria agli Affari interni dell’Ue, la svedese Ylva Johansson, è volata in Polonia proprio per preparare le possibili contromisure. Le ha concordate in parte – prosegue Repubblica – con il ministro polacco Kaminski. Che stavolta, nonostante la linea sovranista del governo, non si opporrà all’accoglienza. Lo stesso problema, del resto, potrebbe coinvolgere l’Ungheria e quasi tutti i Paesi limitrofi. Circostanza che, appunto, impone alla Commissione di studiare un programma per fronteggiare l’emergenza.

La rotta balcanica, insomma, rischia di trovarsi nuovamente inondata dagli ucraini in fuga dai russi. E sarebbero tutti profughi, non migranti economici. Per loro, dunque, l’Ue non prevede l’obbligo del visto. Tutte circostanze con cui fare i conti. Tra le probabili mete, oltre a Polonia e Ungheria, ci sono anche Germania, Francia e Italia. affaritaliani.it

Profughi ucraini, Letta: preparare l’accoglienza

“Ci saranno forse milioni di rifugiati e noi da subito dobbiamo dimostrare cosa significa l’accoglienza. A partire dagli ucraini che sono già in Italia. Domani ne parlerò in aula e credo ne parlerà stasera anche Draghi perchè l’accoglienza sia fatta da tutti e generalizzata. Questo non è il momento dell’egoismo”. Così Enrico Letta in diretta Instagram su Fanpage

