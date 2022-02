Biden nei guai: abbandonato da 30 deputati democratici

I deputati democratici abbandonano Biden, Kathleen Rice si ritira dalle elezioni. Tra i trenta deputati del partito democratico che hanno abbandonato Joe Biden, ritirandosi dalle elezioni di Midterm, figura anche Kathleen Rice. La deputata di New York ha annunciato che non correrà per la rielezione.

Come riferisce il New York Times, il numero dei Democratici che prevede di lasciare il Congresso non è mai stato così alto dal 1922. Un segnale, questo, che manifesta la mancanza di fiducia nel partito, che attualmente non sembra in grado di mantenere la maggioranza alle elezioni di Midterm di novembre. Biden ha provato ad alzare la tensione sull’Ucraina proprio per risollevare le sue sorti elettorali. Ma il tentativo non sembra funzionare.

Rice, una moderata che ha rappresentato parte della contea di Nassau, a Long Island, dal 2015, non ha fornito dettagli per la sua scelta inaspettata: durante il giorno del suo compleanno ha annunciato di voler passare ad un nuovo capitolo della sua vita.

I deputati democratici alla Camera sanno che la loro maggioranza è condannata

Secondo Michael McAdams, direttore delle comunicazioni del National Republican Congressional Committee, “I democratici alla Camera sanno che la loro maggioranza è condannata e hanno una scelta: ritirarsi o perdere“. Nel caso di un’ondata rossa (dal colore del Grand Old Party), anche il quarto distretto congressuale di New York, quello di Rice, potrebbe essere a disposizione dei Repubblicani. affaritaliani.it

