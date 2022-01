Paragone chiede i documenti sul vaccino ai minori. Aifa: “non li abbiamo”

Dopo aver notificato e depositato al Tar il ricorso contro Aifa sul diniego di rilascio della documentazione medica-scientifica che sarebbe stata esaminata dall’Aifa per autorizzare la vaccinazione per la fascia 5-11 anni, Aifa finalmente risponde al senatore Gianluigi Paragone, e cosa dice? Lo spiega lo studio legale Piccinni&Partners Administrative Law: “Noi abbiamo chiesto ad Aifa di rilasciare i seguenti documenti.

'studio registrativo' che ha rappresentato la base dell'autorizzazione rilasciata da EMA, come indicato nel parere del Cts del 1/12/2021, relativo all'autorizzazione alla vaccinazione per i bimbi della fascia 5-11 anni;

dati di farmacovigilanza raccolti negli USA a seguito della somministrazione di Comirnaty in bambini di 5-11 anni esaminati dal Cts nella seduta del 1/12/2021;

dati relativi all'andamento di contagi ed ospedalizzazioni nella fascia di età 5-11 anni;

studio epidemiologico effettuato da Aifa con riferimento alla somministrazione del Cominarty alla fascia di età 5-11;

provvedimento di approvazione alla vaccinazione per i bimbi della fascia 5-11 anni; Trattasi degli stessi documenti alla base del PARERE CTS – 1/12/2021 che riportiamo per estratto".

“Cosa ci risponde Aifa? Guarda caso dopo il nostro ricorso dice di non detenere lo studio registrativo dell’Ema dalla stessa richiamato nell’autorizzazione dei vaccini! E su che base ha fatto la sua valutazione? Dice di aver autorizzato la vaccinazione sulla base di un documento che non ha? Aifa ha autorizzato al buio senza un’istruttoria.

Attaccano ancora i legali: “Aifa dice di aver preso dei dati nel portale Americano Vaers ma non ha alcun documento che comprovi quali siano i dati ripresi e comunque fanno riferimento ai bambini vaccinati e non agli studi pregressi alla vaccinazione, il trial finisce nel 2024”.

Aifa non ha neppure questo documento e rinvia al Ministero della Salute. È una comica se non ci fossero alla base i bambini in tenera età. Ma come fai ad autorizzare un qualcosa senza aver esaminato nulla e comprovato con i documenti quanto affermi?

Inoltre, gli studi che Aifa dice di aver condotto riguardano i pazienti in dialisi e gli anziani e sono ancora in corso, essendo iniziati a maggio 2021. E cosa c’entra con i bambini? Anziani e dializzati cosa c’entrano con i vaccini ai bambini? www.ilparagone.it

