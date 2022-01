Via libera di Israele alla quarta dose di vaccino contro il Covid per gli over 60 e per il personale sanitario. Lo ha annunciato il primo ministro israeliano, Naftali Bennett secondo quanto riferisce ‘The Times of Israel’.

Bennett, che ha fatto l’annuncio durante una conferenza stampa, prevede anche che le nuove infezioni potrebbero raggiungere un picco di oltre 50.000 al giorno durante l’attuale ondata di contagi. adnkronos

