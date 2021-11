Morta ‘nonna Peppina’, simbolo dei terremotati

ANCONA, 19 NOV – E’ morta ‘nonna Peppina’, al secolo Giuseppa Fattori, l’anziana diventata il simbolo della resilienza dei terremotati. Avrebbe compiuto 99 anni il 26 novembre. Aveva rifiutato di lasciare una casetta di legno realizzata nei pressi della sua abitazione, ridotta ad un cumulo di macerie a San Martino di Fiastra (Macerata) dal sisma del 2016. Una casetta dichiarata abusiva, ma poi ‘sanata’ dalla legge ‘Salva Peppina’.

L’anziana, nominata Commendatore della repubblica dal presidente Mattarella lo scorso febbraio, aveva comunque fatto in tempo a vedere l’inizio dei lavori per la ricostruzione della sua vera casa nel dicembre 2020. “Spero di poterci andare a vivere almeno per un giorno” aveva detto il giorno dell’avvio dei lavori cominciati dopo “4 anni molto difficili” aveva ammesso.

Nonna Peppina è morta stamattina nella casetta di legno che non aveva più lasciato da mesi. “Era molto fragile” dice all’ANSA il sindaco di Fiastra Sauro Scaficchia, ricordando che “ormai era un simbolo per tutti”. La sua battaglia, sostenuta dalla figlie Agata e Gabriella, era approdata nelle aule parlamentari, fino alla famosa legge che aveva regolarizzato la casetta abusiva. Ma il suo caso aveva fatto da apripista ad altre norme a favore dei terremotati. I funerali saranno celebrato domani alle 15.00 nel santuario del Beato Ugolino di Fiegni di Fiastra. (ANSA).

