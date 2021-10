Biden: 550 miliardi di dollari “per la lotta ai cambiamenti climatici”

“La prossima settimana si gioca non solo la mia presidenza, ma anche la maggioranza in Congresso e l’eredità di Lyndon Johnson e Franklin Delano Roosevelt”: Joe Biden non usa giri di parole per scuotere i democratici in Congresso e convincerli ad appoggiare il suo nuovo piano da 1.750 miliardi di dollari che comprende anche quelli che definisce “investimenti storici” nella lotta ai cambiamenti climatici, pari a oltre 550 miliardi.

Un biglietto da visita non da poco prima di volare a Roma per il summit del G20 e a poi approdare a Glasgow per la Conferenza dell’Onu sul clima (la Cop 26). ansa

► L’élite di Davos vuole 6000 miliardi dollari all’anno “per la transizione verde”

► Riscaldamento globale, anatomia di una truffa

Condividi