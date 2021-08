Meluzzi: nelle alte sfere hanno fatto falsi vaccini, lo hanno proposto anche a me

Il prof. Alessandro Meluzzi: “Buona parte di quelli che si sono vaccinati, da una certa sfera in avanti, hanno fatto falsi vaccini. Ve lo certifico perché lo hanno proposto anche a me. Sapete qual è stata la mia risposta che mi ha fatto passare definitivamente per pazzo? Perchè non voglio sporcare il mio karma. Ed è l’unica cosa che oggi mi dà il coraggio di essere ancora qui a lottare e non di essere nascosto in una cantina come un sorcio”.

Della Salute e della Libertà – Video estratto da un incontro con il Professor Alessandro Meluzzi a San Marino nell’ambito del ciclo di incontri organizzati da Salute Attiva.

Condividi