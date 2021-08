Come fermare il green pass!

Ne parleremo domenica 8 agosto a PIAZZA LIBERTA’

LE CAUSE COLLETTIVE POSSONO FERMARE I GREEN PASS E GLI OBBLIGHI VACCINALI.

PER LA PRIMA VOLTA, NASCE UNA SOTTOSCRIZIONE UNITARIA CHE, COME PRIMI FIRMATARI, VEDRA’ MEDICI, SCIENZIATI, GIORNALISTI, POLITICI E ASSOCIAZIONI NON ALLINEATI AL SISTEMA CRIMINOSO.

L’assoluta gravità della compressione dei diritti, attuata sia a livello europeo che nazionale, con l’approvazione dei sedicenti green pass, veri strumenti di imposizione di trattamenti sanitari pericolosissimi e discriminatori, attuati nemmeno nei peggiori regimi totalitari, impone la redazione di atti straordinari di reazione che, per essere efficienti ed avere efficacia, devono ottenere l’indispensabile supervisione dei nostri medici e scienziati.

COME FERMARE IL GREEN PASS

Non è possibile proporre atti di contrasto, in qualsivoglia Tribunale, in assenza di avallo scientifico, diretto e specifico di chi ha demolito con i suoi studi il fondamento della narrativa sulla gravità del Sars cov.2 e della malattia che ne consegue.

Gli atti predisposti dall’avvocato Mauro Sandri, avranno, quali primi firmatari, i NOSTRI MEDICI, SCIENZIATI, GIORNALISTI E POLITICI.

Essi si esporranno, per la prima volta tutti insieme in prima linea, portando ciascuno il proprio formidabile contributo elaborativo. Questo valore aggiunto può essere risolutivo per l’attenzione che verrà riservata ai ricorsi stessi perché è necessario contrastare con profondità sia argomentativa, che scientifica e giuridica, ciascuno dei pilastri della menzogna.

E’ essenziale che il coraggio, l’abnegazione, l’impegno delle nostre prime linee nei vari settori, sia supportato dall’adesione corale anche delle molte associazioni che si battono sul terreno concreto oltre che, ovviamente, dal massimo numero di singole persone.

Il ricorso verrà presentato dall’avvocato Mauro Sandri domenica 8 agosto nel programma di informazione PIAZZA LIBERTA’, condotto da Armando Manocchia, che andrà in onda in diretta nazionale alle 20 sul DT 83 e su SKY 937.

L’appello ad aderire è rivolto a tutte le Persone dotate di buon senso, fede e ragione, a quei Protagonisti del panorama politico, economico, culturale, sociale, sanitario e giuridico che hanno la consapevolezza di essere di fronte al più grande inganno della storia dell’umanità.

Una situazione distopica, supportata da una dilagante censura, reprime diritti inviolabili e libertà fondamentali che condizionano la salute e la vita stessa. Veri e propri crimini contro l’umanità.

Fermiamoli prima che sia troppo tardi.

Per saperne di più: https://t.me/Avv_Mauro_Sandri_MODULI

