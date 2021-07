CRONACA (Castione della Presolana). Un cartello esposto alla finestra: “Affittasi trilocale, No animali e No Vax”. Un vincolo esplicito e quantomai attuale, in bella mostra per mettere le cose in chiaro da subito.

“Così come non voglio animali in casa dice il titolare contattato dalla nostra redazione non voglio avere No Vax in casa, qui siamo tutti vaccinati”. Alla richiesta di argomentare e sue ragioni, facendo notare che gli ultimi studi certificano il contagio anche fra vaccinati, il diretto interessato risponde: “Noi siamo vaccinati e qui il contagio non c’è. D’altra parte è casa mia, e a casa mia faccio quello che voglio. Non affitto nemmeno agli juventini “. (Redazione alanews)

