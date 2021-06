Germania, attacco con coltello a Erfurt: due feriti

Attacco con coltello a Erfurt – È caccia all’uomo in Germania dopo che stamattina un uomo ha aggredito e ferito due persone a Erfurt, nel Land della Turingia – nel centro del Paese – per poi fuggire. Secondo il Thüringer Allgemeine” l’uomo avrebbe colpito con un coltello le due vittime, di 45 e 68 anni, che hanno riportato lesioni e sono state trasportate in ospedale.

La polizia perlustra la zona con il supporto di un elicottero. L’uomo parlava tedesco ed è stato descritto come tra i 20 ei 30 anni, con i capelli biondi. Giorni fa a Würzburg tre donne sono state uccise ed altre persone ferite da un somalo armato di coltello, che avrebbe gridato “Allah akbar”. I media hanno dato scarso rilievo alla strage.

Condividi