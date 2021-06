“Il cibo sia la mia medicina” – È finalmente uscito il libro scritto ad otto mani da Stefano Montanari, Antonietta Gatti, Alessandra Borelli e Isabella Massamba che vuole essere una aiuto concreto per comprendere come funziona il nostro organismo e in particolare il microbiota. Avrete un aiuto pratico per districarvi tra i vari cibi e costruire la vostra dieta personale, perché non c’è una ricetta standard per tutti.

Con disappunto di chi di farmaci vive e grazie ai farmaci prospera, una dieta adatta alla persona ottiene risultati a cui nessun prodotto chimico può avvicinarsi.

Lo potete acquistare su ► www.gruppomacro.com

Gli integratori del dr. Montanari

