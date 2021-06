Genova, 34enne ricoverata dopo il vaccino

Ricoverata dopo il vaccino una donna di 34 anni di Savona. Mentre si trovava per lavoro nel Tigullio, ha avvertito un forte mal di testa e si è recata autonomamente all’ospedale San Martino di Genova. Dai primi esami è emerso un livello basso di piastrine nel sangue. La donna ha riferito ai medici di essere stata vaccinata con la prima dose di AstraZeneca lo scorso 27 maggio ad Alassio.

Come scrive radioaldebaran.it, ne dà notizia la Regione, precisando che la paziente è cosciente e non presenta sintomi associabili ad una trombosi. Per verificare la causa del basso livello di piastrine nel sangue ed evitare un aggravamento delle sue condizioni, è stata avviata la terapia ed i medici hanno disposto ulteriori esami.

