Vaccino, Toti riceve AstraZeneca “Adesso mi sento meglio”

Vaccinato a Genova, Toti riceve AstraZeneca. Il presidente della Liguria Giovanni Toti ha ricevuto poco prima delle 13 la prima dose di vaccino AstraZeneca nell’hub della Fiera di Genova. Il governatore aveva scelto di aderire come volontario alla campagna di prenotazioni volontarie per over 18 per vaccini a vettore virale nonostante avesse già un appuntamento per ricevere Pfizer, come prevede la sua fascia d’età.

“Già fatto? Se volete ne provo un altro”, ha scherzato mentre sfoggiava una maglietta con la scritta “adulto e vaccinato”. Ad accoglierlo nel box è stato il responsabile dell’hub di Asl3, Giacomo Zappa. Subito dopo la somministrazione Toti ha commentato: “Mi sento meglio soprattutto perché, al di là del fatto che è una protezione individuale, per quanto mi riguarda sono anche molti mesi che ci occupiamo solo di vaccini”. Il richiamo è stato fissato al 20 agosto. (ITALPRESS)

