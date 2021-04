Bassetti: “I No vax vanno trattati come terroristi”

“Oggi abbiamo movimenti no vax che bruciano la porta dell’Istituto superiore di sanità o mettono una bomba in un centro vaccinale. Se per gli operatori sanitari è stato introdotto l’obbligo di vaccinarsi, anche in questo caso è necessaria una legge che punisca chi prende posizione contro i vaccini. Questa gente va trattata come abbiamo trattato negli anni Settanta i terroristi”.

Così ha scritto l’infettivologo Matteo Bassetti in un post sul suo profilo Instagram, senza usare mezzi termini, spingendo in conclusione: “Vanno fermati subito”.

In realtà, per l’incendio del portone ISS è stato accusato un gruppo difensore dei diritti dei carcerati e non ci sono ancora notizie per quanto riguarda la molotov al centro vaccnale. Come fa ad accusare i no vax?

Frammento da “I medici nazisti” di Robert Jay Lifton

