Covid Germania, ministro Sanità: “Serve lockdown severo per 14 giorni”

Il ministro della Sanità tedesco, Jens Spahn, è convinto che sia necessario un lockdown severo, della durata di 10-14 giorni, per mettere sotto controllo la diffusione del virus in Germania. “Se guardiamo alle cifre, comprese quelle di oggi, abbiamo veramente bisogno di almeno altri 10-14 giorni in cui veramente blocchiamo i nostri contatti, la nostra mobilità”, ha detto Spahn esprimendo l’opinione che i tedeschi dovrebbero quest’anno trascorrere le festività di Pasqua come lo scorso anno, rimanendo a casa ed evitando i contatti. (Scandalo mascherine in Germania, coinvolto ministro della Sanità, ndr)

Le parole di Spahn arrivano dopo la clamorosa marcia indietro di Angela Merkel che ha ritirato il precedente piano di rafforzamento del lockdown per Pasqua citando problemi legali e logistici e scusandosi con i tedeschi.

Il ministro della Sanità ha poi spiegato che prenderanno il via a metà aprile anche in Germania le vaccinazioni con il farmaco monodose della Johnson&Johnson. E’ il quarto vaccino approvato dall’Ue, dopo Pfizer/BioNtech, Moderna e AstraZeneca. Ma ancora non sono state effettuate le consegne. All’inizio, ha precisato Spahn, le consegne del vaccino americano saranno ridotte ma poi aumenteranno successivamente.

In Germania sono 20.472 i nuovi casi accertati di Covid-19 che portano il totale a 2.755.225 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Secondo i dati riportati dall’Istituto Robert Koch nel Paese si sono registrati altri 157 decessi. Dall’inizio della pandemia di coronavirus sono 75.780 i morti per complicanze legate al Covid-19. I casi attivi sono circa 202.000. adnkronos

