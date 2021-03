Crotone: fermato carceriere di campi libici, portato in Italia da Ong

SIRACUSA – Un sudanese di 26 anni, Sabir Ahmed Abdalla, ritenuto carceriere dei migranti nei campi libici, è stato fermato dagli agenti della squadra mobile della Questura di Siracusa con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il fermo è avvenuto a Crotone su delega della Procura Distrettuale Antimafia di Catania.

Il 26enne, nel febbraio scorso, era arrivato al porto commerciale di Augusta insieme ad altri migranti a bordo di una nave appartenente a una Ong. Grazie alle testimonianze raccolte, gli investigatori ritengono il sudanese uno dei carcerieri dei campi in Libia dove vengono tenuti i migranti in attesa di partire per l’Europa e subiscono violenze.

Avrebbe partecipato alle fasi preparative della traversata in mare, occupandosi di mantenere l’ordine all’interno degli immobili in Libia dove erano sotto sequestro i migranti, privati della libertà e sottomessi con violenze e minacce.

Il sudanese, inoltre, sarebbe responsabile di violenze psicologiche e fisiche a persone tenute nei campi, anche con l’utilizzo di bastoni. www.lasiciliaweb.it

Non è la prima volta che una Ong trasporta in Italia migranti che hanno commesso violenze in Libia.

Migranti, i tre torturatori condannati a 20 anni portati in Italia da Carola

