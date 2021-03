Distribuzione vaccini, generale Arpino critica Crisanti: sprovveduto

Al generale Mario Arpino, ex capo di Stato maggiore della Difesa, non è piaciuta l’uscita di Andrea Crisanti sul generale Figliuolo e i vaccini

Il virologo aveva suggerito di rivolgersi ai dirigenti Amazon piuttosto che a un esperto di logistica dell’esercito come Francesco Paolo Figliuolo, il nuovo commissario all’emergenza Covid che ha sostituito Domenico Arcuri.

Ecco cosa ha detto Crisanti: “Due mesi fa avevo detto che il Governo” per la distribuzione dei vaccini anti-Covid “doveva consultare quelli di Amazon. Non lo avevo detto a caso, Amazon è un gigante nella logistica. Con tutto il rispetto, il nostro generale del Genio, in confronto agli ingegneri di Amazon, è un apprendista. Vi assicuro che per distribuire i vaccini probabilmente ci volevano esperti in ingegneria e informatica che stanno in Amazon non nell’Esercito. Se avessero preso lo chief executive officer di Amazon sarei stato più tranquillo”.

Il generale Arpino: quelle di Crisanti parole da sprovveduto

“Parole da sprovveduto – commenta il generale Arpino – un’uscita strana per una persona colta. Uno studioso credo che dovrebbe aver imparato il rispetto. Evidentemente no e non conosce l’Esercito Italiano, ma al di là di questo, non ci si può esprimere così. Davvero una brutta cosa che chiamo semplicemente ‘maleducazione’“.

Frasi dette da una persona che parla troppo – “Crisanti credo non sappia nulla di come sia organizzato l’Esercito – aggiunge – Evidentemente sono frasi dette da una persona non riflessiva, abituata a parlare sempre e comunque come sta avvenendo in questo ultimo periodo. E parlando troppo e spesso, ogni tanto uno sproloquio lo si fa. E lui l’ha fatto…”.

