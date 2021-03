Covid, Draghi: il generale Figliuolo al posto di Arcuri

Domenico Arcuri non è più commissario all’emergenza Covid. ROMA, 01 MAR – Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. A Domenico Arcuri i ringraziamenti del Governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi. (ANSA).

Il commissario straordinario per l’emergenza Covid ha lasciato Palazzo Chigi, uscendo in auto dal retro della presidenza del Consiglio, intercettato dalle telecamere. Arcuri, che è anche responsabile della campagna vaccinale, è stato circa mezz’ora a Palazzo Chigi.

