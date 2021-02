Carburanti, stangata: un euro in più a pieno in una settimana

Secondo i dati settimanali del ministero dello Sviluppo Economico appena pubblicati salgono ancora i prezzi dei carburanti, che in una sola settimana passano da 1,500 a 1,519 euro al litro per la benzina e da 1,373 a 1,391 euro per il gasolio. “Una stangata! Rincari ingiustificabili! In una sola settimana un pieno da 50 litri è aumentato di quasi 1 euro: 95 cent per la benzina e 90 cent per il gasolio”.

A suonare il campanello d’allarme è Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.”Da metà novembre ad oggi – rileva Dona-, c’è stata un’impennata dei prezzi del 9,6% per la benzina e del 10,8% per il gasolio. In valore assoluto si tratta di 13,31 cent al litro per la benzina e 13,56 cent al litro per il gasolio. Su un pieno di 50 litri l’aggravio è di 6 euro e 65 cent per la benzina e 6 euro e 78 cent per il gasolio. Su base annua è pari ad una batosta ad autovettura pari a 160 euro all’anno per la benzina e 163 euro per il gasolio”, conclude.

