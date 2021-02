Matteo Renzi: spero a fine settimana governo dei MERITEVOLI

ROMA, 01 FEB – “Alla fine di questa settimana avremo, spero, il nuovo Governo. Dovrà essere all’altezza delle sfide di questo periodo.

E dovrà essere un governo di persone capaci e meritevoli. Solo così l’Italia si salva, solo così”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua e-news.

Matteo Salvini – “Non si commenta mai il Presidente della Repubblica e ci si affida alla sua saggezza. Noi contiamo che senta che cosa pensa il Paese, e quindi piuttosto che i pastrocchi e i ricatti tra Conte, Matteo Renzi e Di Maio, restituisca la parola agli italiani e poi saranno loro a scegliere e fare giustizia”.

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando della crisi di Governo, su Telelombardia. (ANSA).

Anna Maria Bernini: “Lo shopping parlamentare tenutosi a Palazzo Chigi ancora ci offende. Il risultato finale è una maggioranza comunque risicata che dipende totalmente dagli umori di Matteo Renzi per andare avanti.Per questo diciamo no a un Conte ter in continuità con il governo precedente, che condanna l’Italia all’immobilismo, al rinvio dei problemi. A questa crisi surreale si risponde solo con un esecutivo di alto profilo, che fissi pochi e chiari obiettivi e li faccia gestire dalle personalità più competenti in materia. Il presupposto però deve essere che il centrodestra resti unito, che si entri in questo esecutivo tutti insieme o si trovi insieme un accordo. L’alternativa è il voto, che si può celebrare in massima sicurezza anche a pandemia in corso e del quale non abbiamo paura”. Così Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia in diretta ad Agorà. (ANSA).

“Sono cose che non vanno nemmeno ripetute perché poi diventano una notizia”. Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti, a margine di una iniziativa della Regione Lazio, risponde a chi gli chiede se sul fronte del governo Giuseppe Conte e Roberto Gualtieri siano dei punti fermi. Zingaretti ha convocato alle 13 il comitato politico con i big del partito. (ANSA)

