Germania, Deutsche Bank: in futuro nessun affare con Trump e sue aziende

La Deutsche Bank non farà più affari con il presidente Donald Trump e le sue aziende in futuro.

Ad annunciarlo CNN Business e il New York Times, informati da persone che conoscono le scelte della banca. La Deutsche Bank è una delle principali fonti di prestito dei campi da golf e degli hotel appartenenti a Trump. La più grande banca tedesca avrebbe deciso di astenersi da futuri affari con il presidente dopo l’assalto al Campidoglio.

Deutsche Bank non ha rilasciato qualsiasi commento alle indiscrezioni di stampa, riservandosi di non discutere con i media delle potenziali relazioni con i clienti.

La perdita di affari futuri con Deutsche Bank potrebbe rivelarsi un duro colpo per gli affari di Trump, poichè l’istituto bancario ha elargito prestiti per più di 300 milioni di dollari negli ultimi dieci anni, contribuendo a finanziare diversi e importanti progetti immobiliari. (askanews)

