Biden: “non ho paura di giurare all’aperto”

Il presidente eletto Joe Biden ha detto che non teme di giurare all’aperto sul fronte occidentale di Capitol Hill, una settimana dopo l’assalto dei fan di Donald Trump. “Non ho paura di fare il giuramento all’esterno, siamo stati informati”, ha assicurato Biden dopo l’allerta dell’Fbi, mentre alcuni ex dirigenti del Bureau consigliano di spostare la cerimonia all’interno del parlamento per motivi di sicurezza.(ANSA).

8 gennaio 2021 (adnkronos) – Sarà un insediamento blindato quello di Joe Biden, tra le limitazioni alla cerimonia imposte dal Covid ed ora le nuove pressanti preoccupazioni per la sicurezza all’indomani dell’assalto al Congresso che il presidente eletto ha definito “l’assalto senza precedenti alla nostra democrazia”.

“vi potete immaginare un giuramento con una sicurezza ai livelli di Fort Knox – ha detto a Politico una fonte vicina a Biden, citando una nota fortezza militare Usa – con solo le persone che devono essere presenti”.

“Vi saranno barriere piazzate dove non erano state messe mercoledì – rivela un ex agente del Secret Service che conosce i piani dell’inaugurazione – ed invece di avere solo la Capitol Police a difesa vi saranno migliaia di agenti di altre forze di sicurezza schierati”.

Alcune di queste barriere metalliche, di oltre due metri, sono state innalzate dai militari intorno a Capitol Hill, un ‘muro’ difficilmente scalabile che rimarrà per almeno un mese, tanto quanto rimarranno mobilitati i circa 6200 militari della National Guard di sei stati – Virginia, Pennsylvania, New York, New Jersey, Delaware and Maryland — inviati a sostegno delle forze di sicurezza dopo i disordini. (adnkronos)

