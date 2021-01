di Mario Improta – Demonizzare le insurrezioni di piazza contro un potere malefico. Ecco cosa sta succedendo.

Il Sistema, coadiuvato da una informazione serva e malata, vi sta “raccontando” che insorgere contro le ingiustizie non è democratico!

Il Sistema pretende che accettiate di buon grado governi non rispondenti al volere del popolo, arrivati al potere attraverso manovre di palazzo o elezioni farlocche.

Il Sistema prevede che al massimo possiate incazzarvi sui social, ma con moderazione, una incazzatura politicamente corretta, altrimenti verrete “sospesi”.

Il Sistema può fare ciò che vuole perché il popolo è ormai ridotto a gregge, in cui le pecore nere che non si adeguano vengono messe alla berlina.

Molti appartenenti al gregge etichetteranno queste parole come “complottiste”, perché hanno una percezione della realtà livello casa del Grande Fratello, ma l’evidenza di questa sgradevole situazione appare chiara e limpida a chiunque abbia una mente aperta e non appartenga alla finta sinistra non democratica.

Post scriptum.

Queste parole mi sono costate l’ennesimo ban da Facebook perché inciterebbero all’odio…

Condividi