Congo: 22 civili massacrati dagli islamisti

Almeno 22 persone sono state uccise in un raid notturno in un villaggio nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, afflitta da tempo dagli attacchi dei ribelli islamisti. La notizia è stata comunicata oggi dalle le autorità locali. I militanti hanno colpito ieri uccidendo i residenti del villaggio di Mwenda con machete e pistole, ha detto il leader della società civile Jeremi Mbweki.

Del massacro sono accusate le Allied Democratic Forces (ADF), un gruppo islamista ugandese che è emerso come la milizia più letale nei confini orientali del Congo ed è sospettato di aver ucciso almeno 17 persone in un villaggio vicino la scorsa settimana.

“Ora viviamo nella paura totale, senza alcuna certezza sul futuro”, ha detto Mbweki per telefono. L’amministratore del territorio di Beni, Donat Kibwana, ha confermato il bilancio delle vittime e ha detto che le ADF erano responsabili.

Secondo i dati delle Nazioni Unite, più di 1.000 civili sono stati uccisi negli attacchi attribuiti alle ADF nel 2019 e nel 2020, nonostante le ripetute offensive dell’esercito e delle forze di pace ONU contro il gruppo negli ultimi dieci anni.

Altri nove corpi sono stati scoperti lunedì in un altro villaggio della zona, dopo un altro presunto attacco delle ADF, ha detto Kibwana.

I confini orientali del Congo con Uganda, Ruanda e Burundi sono stati devastati dagli attacchi delle milizie, molte delle quali sono costituite da gruppi che hanno combattuto nelle guerre civili del Congo all’inizio del secolo.

Lo Stato Islamico ha rivendicato la responsabilità di molti attacchi delle ADF in passato, anche se gli esperti delle Nazioni Unite hanno affermato la scorsa settimana di non essere in grado di confermare alcun legame diretto tra i due gruppi.

