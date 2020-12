Dimissioni di Bergoglio, profezia o fake news?

di Vox Italia

Pochi giorni fa ha iniziato a circolare una voce riguardante le possibili imminenti dimissioni di Papa Francesco. La notizia, riportata dal britannico “Daily Express”, è stata poi smentita. In ogni caso nubi nere si addensano su un Vaticano sempre più in crisi, molto attento ad avallare la narrazione ufficiale intorno alla faccenda covid19. Quale futuro attende la Chiesa di Roma? Se ne parla a “Dietro il Sipario” in compagnia di Francesco Lamendola, Don Alessandro Minutella e Alessandro Meluzzi.

Conduce Francesco Maria Toscano

