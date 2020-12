Il prof. Alessandro Meluzzi e la giornalista Enrica Perucchietti fanno un’analisi della condizione attuale, spiegando come la situazione caotica in cui viviamo, l’approvazione del MES, l’ombra dell’Unione Europea sulla sovranità nazionale e le FakeNews che si susseguono in questo periodo sono solo sintomi di un grande cambiamento globale.



video Radio RPL

Condividi