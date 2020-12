Recovery e misure anti Covid, Salvini a Conte: “noi ci siamo”

Matteo Salvini ha ribadito poco fa a Giuseppe Conte la disponibilità a dialogare, non solo per la riapertura delle scuole e l’allentamento delle restrizioni in vista di Natale, ma anche per l’utilizzo dei fondi del Recovery Fund. Salvini ha proposto al premier un confronto già nei prossimi giorni. E ha sottolineato “noi ci siamo”, confermando la linea costruttiva di tutto il centrodestra che proprio stamattina si è radunato in un vertice che – per la prima volta – è stato allargato ai gruppi che fanno riferimento a Cesa, Lupi e Toti. Un coinvolgimento fortemente voluto proprio da Salvini. E’ quanto riferiscono fonti della Lega. (askanews)

