The Voice Senior: Alida Ferrarese nel team Carrisi

Rovigo, 9 dicembre 2020 – Una polesana protagonista in prima serata. Si tratta di Alida Ferrarese, residente a Raccano di Polesella, che ha cantato live il brano ‘Torneremo ancora’ di Franco Battiato sul palco di ‘The Voice Senior’, per la seconda puntata di ‘Blind Auditions’, trasmessa su RAI1 e condotta da Antonella Clerici.

I giurati vip, come da consuetudine del programma, Al Bano e Jasmine Carrisi, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè sono rimasti girati di spalle per poi voltarsi per assistere e apprezzare l’esibizione di Alida Ferrarese. Un’interpretazione che ha ricevuto l’apprezzamento di tutti i quattro giudici “sei andata dritta al cuore”, le parole di Loredana Bertè, dopo una ‘contesa’ per le performance nei propri rispettivi team, Alida Ferrarese ha scelto quello dei ‘Carrisi’ con Albano e la figlia Jasmine: “Ho scelto loro – spiega Alida – in quanto mi rispecchio, visto il mio stile e storia musicale, a quella di Albano, commossa dai complimenti unanime dei giurati”.

https://www.ilrestodelcarlino.it/rovigo/spettacoli/the-voice-senior-alida-ferrarese-1.5794891

Condividi