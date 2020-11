Trump: Biden ha vinto solo agli occhi dei media fake news

Joe Biden “ha vinto solo agli occhi dei media fake news. Io non concedo nulla!. Abbiamo una lunga strada da fare. Sono state elezioni truccate!”: lo twitta Donald Trump, assicurando “vinceremo”. Secondo indiscrezioni, il presidente si è riunito nelle ultime ore con i suoi collaboratori per definire la strada andando avanti. Trump non ha ancora concesso la vittoria. E sulla stessa linea pare essere anche la consorte Melania che segue le sue orme.

Il vice governatore del Texas, un politico ultra-conservatore, ha offerto un milione di dollari a chi sarà in grado di fornire le prove di brogli e frodi elettorali. Secondo quanto riportato dai media, Dan Patrick sta offrendo la somma di denaro per “incentivare, incoraggiare e premiare” i cittadini che forniscono le prove di brogli, anche se Donald Trump ha battuto Joe Biden in Texas per quasi 650.000 voti. “Sostengo gli sforzi del presidente per identificare le frodi nelle elezioni e il suo impegno a garantire che ogni voto legale sia conteggiato e ogni voto illegale sia reso nullo”, ha spiegato Patrick in una dichiarazione ad ABC13 ad Austin. Il politico aveva scatenato polemiche a marzo per i suoi commenti sul coronavirus, dicendosi convinto che gli anziani avrebbero preferito morire per il Covid piuttosto che permettere alla pandemia di danneggiare l’economia. ANSA

