I fondi pensione italiani finiscono in India. E non solo quelli!

Vari patti dovrebbero essere firmati tra Italia e India “per concentrarsi sulla cooperazione reciproca”. L’India e l’Italia firmeranno oggi una serie di accordi nei settori del commercio, dell’ambiente, dei media, della cinematografia, degli investimenti e della pesca durante il vertice bilaterale virtuale tra il primo ministro Narendra Modi e il suo omologo italiano Giuseppe Conte. Lo scrive www-thehindubusinessline-com

“L’India esplorerà la possibilità di rafforzare gli investimenti italiani in India, aumentare la cooperazione nel campo della difesa e promuovere la produzione del “Make in India” in Italia, secondo una fonte che segue l’incontro. L’Italia, da parte sua, è desiderosa di promuovere maggiori collegamenti con l’India nella tecnologia digitale e nell’e-governance, essere coinvolta nella produzione avanzata, mantenere il mercato nel settore della difesa indiano e fare dell’India una destinazione per i fondi pensione italiani, ha detto la fonte.

“È probabile che l’agenda italiana includa anche la promozione di investimenti bidirezionali in settori come l’economia verde e circolare, la transizione energetica, la salute e i prodotti farmaceutici, la lavorazione degli alimenti, le infrastrutture e la produzione avanzata, dato l’elevato grado di complementarità tra le due economie”, ha aggiunto la fonte.

L’India e l’Italia potrebbero discutere sul loro interesse reciproco nel garantire un progresso nell’Accordo su larga base per il commercio e gli investimenti (BTIA) India-UE, bloccato negli ultimi anni, in quanto potrebbe potenzialmente avvantaggiare entrambi i paesi.

Dopo la Brexit, l’Italia è la terza economia dell’UE con un immenso potenziale di partnership per il ”Make in India”, ha detto la fonte. È il quinto partner commerciale dell’India nell’UE con scambi bilaterali di 9,52 miliardi di euro nel 2019. L’India si colloca al 16 ° posto come paese di origine delle importazioni italiane, rappresentando l’1,2 per cento delle importazioni del paese.

