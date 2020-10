Arabia Saudita: accoltellata guardia del consolato francese

Un uomo è stato arrestato a Jeddah, in Arabia Saudita, dopo aver accoltellato una guardia del consolato francese, hanno riferito i media statali.

Secondo Sky News Arabia, la guardia è stata ferita con un oggetto appuntito ed è ricoverata in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita, secondo quanto dichiarato dell’ambasciata francese.

Il sospetto aggressore è un cittadino saudita, è stato arrestato dalla polizia, ha aggiunto l’ambasciata.

#Saudi citizen attacks French Consulate guard in Jeddah, Saudi Arabia. The man has been arrested by security forces. French Embassy asks diplomats and officials to remain vigilant and safe. pic.twitter.com/8s801wlaoN

— Gautam Aggarwal (@gauaggbjp) October 29, 2020