Migranti, von der Leyen: rispettare i valori e affrontare le sfide del mondo globalizzato

“Vogliamo rispettare i nostri valori e affrontare le sfide di un mondo globalizzato. L’Europa deve lasciarsi alle spalle le soluzioni ad hoc e mettere in piedi un sistema di gestione delle migrazioni prevedibile ed affidabile”. Lo sottolinea la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, al termine del collegio dei commissari a Bruxelles che ha approvato la proposta di un nuovo patto sulle migrazioni e l’asilo.

“Le migrazioni sono sempre state un fatto in Europa e lo saranno sempre. Per secoli hanno dato forma alle nostre società e a molte delle nostre vite. E sarà sempre così”, ha sottolineato von der Leyen. “E’ un fenomeno complesso e l’intero sistema per affrontarlo in Europa non funziona più. Il pacchetto della Commissione sulle migrazioni e l’asilo che presentiamo oggi offre un nuovo inizio”, ha aggiunto.

Per l’Unione europea “è tempo di affrontare la sfida di gestire insieme le migrazioni, con il giusto equilibrio tra responsabilità e solidarietà”, ha detto ancora al termine del collegio dei commissari a Bruxelles che ha approvato la proposta di un nuovo patto sulle migrazioni e l’asilo. adnkronos

