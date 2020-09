Scuola, appalto banchi da 45 milioni a ditta domiciliata presso Arcigay Ostia

Claudio Borghi scrive su Twitter: “Nel caso abbiate dubbi non molliamo affatto la questione dei banchi. Per chi si fosse perso le scorse puntate:

Il governo ordina 45 milioni in banchi a rotelle a una “fabbrica” che scopriamo essere domiciliata presso l’arcigay di Ostia con UN dipendente e 4.000 euro di capitale. Il titolare risulta essere tale Aubry che pare essere ELETTRICISTA presso un’altra società che fa servizi per eventi anche del Governo.

I nostri deputati della Commissione Finanze fanno interrogazione sulla questione e magicamente il contratto viene annullato. Comodo eh?”

I nostri deputati della Commissione Finanze fanno interrogazione sulla questione e magicamente il contratto viene annullato. Comodo eh?

