Rai: “il Festival di Sanremo si farà”

Il Festival di Sanremo 2021, edizione numero 71, “si farà, nessun panico”. A dare assicurazioni in tal senso è Stefano Coletta, direttore di Rai1, interpellato in proposito in occasione della conferenza stampa in Rai tenuta alla vigilia della 26^ stagione di Porta a porta. Domanda innescata dalle parole dell’altro giorno a Dogliani da parte di Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival.

“E’ ovvio – ha detto Coletta – che le parole di Amadeus hanno creato grande panico. Amadeus ha dato una risposta nella quale auspicava che la scelta di andare in onda dal 2 al 6 marzo possa dare la possibilità di vedere un Sanremo in versione standard. Nessun panico, non c’è stagione tv senza il Festival. Quello che accadrà in quella fase lo capiremo vivendo, sicuramente la scelta aziendale è stata quella di posizionarlo più avanti nel tempo, è chiaro che ci adatteremo anche a noi a quelli che sarannno gli accadimenti in relazione al dato epidemiologico”. AGI.IT

