Parigi, accoltellato alla gola mentre aspetta il treno

Un uomo armato di coltello ha ferito gravemente una persona intorno alle 17 alla Gare du Nord di Parigi. Lo ha annunciato la prefettura della capitale francese. La vittima è stata trasportata in ospedale, l’aggressore è in fuga.

E’ stato colpito alla gola l’uomo accoltellato e sarebbe in pericolo di vita. La vittima ha un trentina d’anni ed è stato aggredito sulla banchina mentre aspettava il treno. Non sono ancora chiare le cause dell’attacco. ansa

Attacco con coltello anche nel Regno Unito. Diverse persone sono state accoltellate a Birmingham: lo ha reso noto la polizia britannica senza però dare ulteriori dettagli. Gli agenti sono stati chiamati poco dopo la mezzanotte e stanno ancora indagando su quanto successo. E’ trapelato che un uomo è morto 4 persone sono rimaste ferite ma non si conoscono le loro condizioni di salute.

