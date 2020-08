Napoli: fermata del bus diventa alloggio di un immigrato

Napoli – Un materasso, una bottiglia d’acqua e alcune lenzuola per ripararsi dal sole e dagli occhi indiscreti. Un extracomunitario, senza fissa dimora, ha scelto una fermata del Ctp del comune di Marano di Napoli per allestire il suo alloggio di fortuna. La cosa non è sfuggita ai residenti del corso Mediterraneo, che in massa stanno segnalando il caso sulle pagine dei social network dedicate alla città, sollecitando in qualche caso l’intervento della polizia municipale o dei servizi sociali del Comune.

Il corso Mediterraneo non è un’area periferica: è una zona centrale del territorio, molto trafficata e densamente popolata. Dopo la denuncia, puntuale è arrivato l’intervento della polizia municipale: i vigili hanno rimosso lenzuola e materassi.(ilmattino.it)

