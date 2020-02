Napoli: un esercito di senzatetto tra sporcizia e degrado

Queste immagini vengono da Napoli, nei pressi della centralissima piazza Garibaldi, e mostrano la condizione disastrosa in cui vivono i senzatetto, soprattutto migranti, fatti arrivare in Italia dai buonisti e poi scaricati in mezzo alla strada, dopo essere usati per la propaganda. Stanno notte e giorno casì, gettati sui materassi, al freddo, circondati da spazzatura e sporcizia. Il sindaco De Magistris voleva allestire una flotta per andare a prenderne altri.