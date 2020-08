Referendum, Conte: voterò sì al taglio dei parlamentari

“E’ una domanda un po’ privata, non vorrei influenzare ma non so non essere trasparente: voterò a favore del taglio dei parlamentari”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervistato a Ceglie Messapica.”Sarebbe eccentrico se il premier non sostenesse la riforma elettorale di tipo proporzionale concordata tra forze di maggioranza, mi auguro continui il dialogo tra forze di maggioranza”, ha aggiunto Conte a proposito del dibattito sulla legge elettorale.

Governo contrario alla pubblicazione dei verbali del Cts? “Leggo cose che non corrispondono alla realtà, rivendico che i verbali siano stati riservati per la complessità del processo decisionale, non significa secretati, a distanza di tempo giusto che si leggano, consentiremo la pubblicazione di tutto, non abbiamo nulla da nascondere”.