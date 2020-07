Obama attacca Trump al funerale di John Lewis

Condividi

Di Daniele Rosa – – Ad Atlanta, nella Ebenezer Baptist Church, tre ex Presidenti hanno dato l’ultimo saluto a John Lewis, deputato per oltre 30 anni del quinto distretto della Georgia. Bill Clinton, George W. Bush con moglie e Barack Obama erano seduti sulle panche della chiesa . Insieme a loro anche Nancy Pelosi, Presidente della Camera dei Deputati. Da Jimmy Carter, indisposto al viaggio, un saluto. Da Trump solo un tweet.

Lewis, morto a ottant’anni di tumore, non era solo un rispettato deputato, ma era l’ultima icona vivente dei diritti civili. Nato in Alabama, a Troy, in un sud centro di violenza e razzismo, si trovò nel 1965 nella marcia di Selma per difendere il diritto di voto dei neri. E quella storica marcia Lewis la fece a fianco del reverendo King. Lewis è stato anche il primo legislatore afroamericano al Campidoglio di Washington.