Trump sposta caccia F16 dalla Germania ad Aviano

Una nuova mossa politica americana smuove i centri di comando americani dalla Germania: l’European Command verrà portato in Belgio; l’Africa Command o a Napoli o forse in Spagna.

Ma non sono queste le uniche novità.

Una nuova manovra riguarderà in prima persona proprio la nostra Penisola: si parla del dislocamento ad Aviano di uno squadrone di caccia F16, attualmente collocati nelle basi tedesche di Ramstein e di Spangdahlem.

Il contingente in Germania resta il punto saliente, poichè vedrà una drastica riduzione, da 34.500 soldati a 24 mila. Degli 11.900 militari considerati in eccesso, 6.400 torneranno negli Stati Uniti; gli altri 5.600 circa verranno schierati in altri Paesi, compresi Belgio, Italia e Polonia. [Fonte Il Corriere della Sera]

President Trump on pulling troops out of Germany: "Germany's delinquent. They haven't paid their fees, they haven't paid their NATO fees. They're way off. And they've been off for years and they have no intention on paying it. The United States has been taken advantage of." pic.twitter.com/b75b5GxCLF

— CSPAN (@cspan) July 29, 2020