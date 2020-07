Firenze: trasportavano 20 kg di oro, rodio e rutenio. Arrestati tedeschi

Trasportavano 20 chili d’oro in lingotti di provenienza sospetta, questo è il motivo che ha portato i poliziotti della Stradale di Firenze nord a denunciare due cittadini tedeschi di origine turca per ricettazione e riciclaggio. Il valore del materiale sequestrato è di circa un milione e mezzo di euro.

Gli agenti, durante un controllo sull’autostrada A1, hanno scoperto un vero e proprio tesoro nascosto in una station wagon con targa tedesca. Oltre ai 20 chilogrammi di oro in lingotti, i poliziotti hanno trovato nell’autovettura anche mille euro in contanti e altri minerali per la raffinazione (circa due chilogrammi tra rodio e rutenio, dal valore economico elevatissimo).