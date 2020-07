Migranti, Alarm Phone: “61 persone in pericolo”

“61 persone in pericolo a sud di Lampedusa. Le persone sono in fuga dalla Libia, ma ora il loro motore è guasto e hanno bisogno di urgente soccorso! Dicono di essere a 4 miglia nautiche da Lampedusa, alcune persone sono in acqua e altre svenute. Guardia Costiera intervenite adesso”. Questo l’allarme lanciato su Twitter da Alarm Phone.

